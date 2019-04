Meteo, fine settimana di pioggia, neve in montagna

Sabato molte nuvole ovunque, con pochi temporanei sprazzi di sole. Al mattino piogge sparse al Sud, specie in Puglia, sud-ovest della Sardegna e, a carattere più isolato, sul Piemonte centro-meridionale. Nel pomeriggio rovesci e temporali qua e là Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole; peggiora anche in Liguria con possibili rovesci e temporali. Qualche isolata pioggia sulle zone alpine e prealpine con neve sui rilievi oltre 1400-1600 metri. In serata peggiora tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige con piogge via via più diffuse e intense. Quota neve in calo sulle zone alpine fino a 1000-1200 metri. Residue precipitazioni al Sud, più probabili in Puglia, nord-est della Sicilia e bassa Calabria. Nella notte diffuso maltempo in Trentino Alto Adige e Nord-Ovest con piogge e neve in montagna, anche leggermente sotto i 1000 metri sull’alto Piemonte. Qualche pioggia insiste sul basso Tirreno. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).

Domenica nuvole ovunque, con pochi sprazzi di tempo bello, più che altro in Sardegna, Sicilia meridionale e sud-orientale a inizio giornata. Piogge sparse su gran parte del Nord, meno probabili sulle coste adriatiche e in Friuli, con nevicate su gran parte dell’Arco Alpino e sull’Appennino ligure, Piacentino e Parmense oltre 800-1400 metri. Improvvisi acquazzoni e temporali qua e là, specie nelle ore centrali del giorno, su tutte le regioni del Centro-Sud e Isole. Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nord con valori al di sotto delle medie stagionali soprattutto al Nord-Ovest. Giornata ventosa su gran parte del Nord, sul Tirreno e intorno alle Isole.