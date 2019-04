Il procuratore della Repubblica di Bergamo Walter Mapelli, 61 anni, è morto questa mattina nella sua casa a Monza. Mapelli, entrato in magistratura nel 1985, era malato da tempo. Per un lungo periodo lavorò come pubblico ministero proprio a Monza dove fu tra i magistrati di punta della cosidetta tangentopoli monzese. Tra le inchieste seguite il caso dell’Acna di Cesano che riguardava la morte per tumore di molti operai a causa dell’esposizione a sostanze tossiche. Dopo una beve parentesi come Procuratore capo a Lecco nel giugno del 2016 è stato nominato dal Csm a procuratore a Bergamo. Il magistrato lascia la moglie e due figli.