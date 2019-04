Un uomo di 72 anni è morto nei boschi sopra Delebio, in provincia di Sondrio, a circa 300 metri di quota, dopo una caduta di circa 80 metri. La vittima, Ernesto Baraglia, residente in zona, è scivolata in un dirupo. Il recupero della salma è stato particolarmente complicato e ha tenuto impegnati diversi uomini del Soccorso Alpino.