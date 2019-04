STEVE HILL lancia il suo primo tour italiano a Linea Rock

STEVE HILL sarà in tour per la prima volta in Italia nel corso del mese di aprile con ben 11 date a grande richiesta. Steve lancerà l’atteso tour proprio sulle frequenze radio e tv della nostra Radio Lombardia durante la diretta di Linea Rock martedì sera 9 Aprile 2019, dalle ore 20 alle 22, con Marco Garavelli e Barbara Caserta. Si racconterà tra aneddoti, battute e riff, offrendo uno spaccato live di quello che vi aspetterà sui numerosi palchi italiani che lo ospiteranno!

Come ha sottolineato Bob Merserau della Canadian Broadcasting Corporation, il suo particolare e unico one-man band style ha reso Steve Hill la stella più importante dell’attuale scena blues canadese. L’artista appare senza limiti: Hill si esibisce in piedi, canta e suona la chitarra, mentre i suoi piedi suonano grancassa, rullante e qualsiasi genere di altra percussione con una bacchetta ancorata alla sua fidata chitarra!

Dopo aver consolidato il suo successo in Canada, Steve Hill è pronto anche a volgere il suo sguardo verso il panorama internazionale e a far conoscere al mondo la sua arte. Con il successo del “Solo Recordings Volume 1” e dei seguenti “Volume 2” e “Volume 3”, tra il 2013 e il 2016 il bluesman ha ottenuto diversi riconoscimenti, ben 7 (compresi il Juno Award e il Maple Blues Awards) solo tra il 2015 e il 2016.

Nel corso della sua carriera, Steve Hill ha condiviso il palco con molti dei suoi eroi musicali, tra cui Ray Charles, BB King, ZZ Top, Jimmie Vaughan, Hubert Sumlin e Jeff Beck, per citarne soltanto alcuni… Con i suoi 9 album (+ 2 live), il chitarrista è stato in grado di esplorare diversi generi musicali: dall’hard rock al country, fino al folk, senza trascurare il suo primo amore, il blues.

Steve Hill si è esibito nei maggiori festival musicali in Canada, tra cui il Montreal Jazz Festival, l’Ottawa BluesFest, il Jazz Winnipeg Festival, il Saskatchewan Jazz Festival, il Kitchener Blues Festival. E ora finalmente arriva in Italia il suo irresistibile show:

STEVE HILL – The One-Man Blues Rock Band Italian Tour 2019

Mercoledì 10 Aprile – BIELLA @ Hydro

Biglietto: € 8,00 in cassa la sera del concerto

Giovedì 11 Aprile – TORINO @ Blah Blah

Biglietto: € 8,00 in cassa la sera del concerto

Venerdì 12 Aprile – LUGAGNANO (VR) @ Il Giardino

Biglietto: € 15,00 in cassa la sera del concerto

Sabato 13 Aprile – CORREGGIO (REGGIO EMILIA) @ I Vizi del Pellicano

Biglietto: € 5,00 in cassa la sera del concerto / ingresso con tessera ARCI

Domenica 14 Aprile – TOSCOLANO MADERNO (BRESCIA) @ Piroka

Ingresso gratuito

Lunedì 15 Aprile – CANTÙ (COMO) @ All’UnaeTrentacinqueCirca

Biglietto: € 10,00 in cassa la sera del concerto

Mercoledì 17 Aprile – DARFO BOARIO TERME (BRESCIA) @ Mad Hops Circus

Giovedì 18 Aprile – VIGNOLA (MODENA) @ Stones Cafè

Venerdì 19 Aprile – MORNAGO (VARESE) @ Madhouse

Sabato 20 Aprile – CASALBELTRAME (NOVARA) @ La Cueva Rock Pub

Domenica 21 Aprile – MEZZAGO (MONZA BRIANZA) @ Bloom

Info su orari e disponibilità biglietti: www.baganamusic.com