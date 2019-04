Centrale, furti e truffa: quattro arresti in due giorni

Quattro arresti della Polfer contro i furti e truffe in stazione Centrale. Giovedì scorso, agenti in borghese, hanno bloccato un algerino 35enne che aveva tentato di derubare in stazione una coppia di turisti, infilando una mano nello zaino. Poco dopo, agenti polfer hanno bloccato un 51enne 51 anni, già con precedenti di polizia e penali, anche specifici, che ha tentato di usare una carta di credito e una carta di identità falsi per un cambio valuta. Sabato pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria, in abiti civili, hanno bloccato due ladri, un uomo di 20 anni e una donna di 40, che stavano fuggendo con alcuni abiti rubati in un negozio.