Piazzale Porta Genova, oggi l’inaugurazione

Oggi, sabato 6 aprile, alle 16, si terrà l’inaugurazione di piazzale Porta Genova al termine dell’intervento di riqualificazione realizzato grazie al progetto di Urbanistica Tattica “Piazze Aperte”. Dalle 15 alle 19 la piazza sarà animata da attività di intrattenimento, foodtruck e musica. Si potrà inoltre ammirare la mostra a cielo aperto lungo via Ventimiglia “Milano 2010-2030 #20yearschallenge”, che racconta per immagini il cambiamento dello spazio pubblico in corso, a partire dalla rigenerazione delle piazze.