PAPA ROACH a grande richiesta di nuovo in Italia a Giugno

“Who Do You Trust?” è il titolo del decimo e nuovo album dei PAPA ROACH, pubblicato il 18 Gennaio su Eleven Seven Music / Warner ed è già, per i fan del genere, uno dei dischi rock più importanti dell’anno. Jacoby e soci hanno scritto nella seconda metà degli anni ’90 pagine fondamentali dell’alternative e da quel momento rappresentano un punto fermo all’interno del panorama rock giovanile. Il nuovo singolo “Elevate” con oltre 10 milioni di stream, è entrato nella Top 15 dell’Active Rock Radio Chart americana: “‘Elevate’ parla di qualcuno che è bloccato in una depressione, sentendosi isolato e che sta cercando qualcosa che lo aiuti ad uscirne”, spiega Jerry Horton.

In Italia sono amatissimi e l’ultima volta a Settembre 2017 all’Alcatraz di Milano (cogliamo occasione per ricondividere l’interessante videointervista di Barbara Caserta per Linea Rock realizzata quel giorno) hanno registrato un bel “tutto esaurito” a tempo record. Il quartetto americano tornerà nello stivale in estate, con uno show incandescente in quel di Bologna!

Pronti a saltare sotto il palco?!

Ecco i dettagli del concerto:

PAPA ROACH + special guest

Martedì 18 GIUGNO 2019 @ Botanique c/o Giardini di Via Filippo Re – BOLOGNA

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerti: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in prevendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 aprile 2019.

I Papa Roach sono Jacoby Shaddix [voce], Jerry Horton [chitarra], Tobin Esperance [basso] e Tony Palermo [batteria]: da 20 anni cavalcano l’onda dell’alternative rock e si riconfermano leader del genere con 20 milioni di dischi venduti, 2 miliardi di streaming, oltre 14 brani nella Top 5 americana e ben sei #1 hit indovinatissime, di quelle che non ti danno tregua, loro specialità sin dai fortunatissimi giorni di “Last Resort” (2000), che ha conquistato tutto il mondo, per arrivare ad “American Dreams” (2017), e ancora più di recente a “Born For Greatness” (2018).