Olimpiadi 2026, Fontana: “Bene risorse del governo” [VIDEO]

“È molto importante non solo per aspetto economico, ma perché fa sentire che tutto il Paese partendo dal Governo è con noi in questa richiesta: le Olimpiadi sono dell’Italia”: così a margine di un incontro a Palazzo Lombardia il presidente della Regione Attilio Fontana ha commentato le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sulla disponibilità del Governo a finanziare anche parte delle opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali 2026. “Ciò su cui ci stiamo impegnando e su cui un contributo dello Stato potrebbe essere importante è un miglioramento dei collegamenti della Valtellina, non ci sono dubbi – ha poi spiegato Fontana – abbiamo fatto un primo intervento a Morbegno ne stiamo facendo un altro a Tirano ma è chiaro che se ci sono altre risorse gli interventi che possiamo realizzare sarebbero maggiori”. Fontana ha parlato anche dell’arrivo dei commissario del Cio giovedì a Milano “è una settimana molto importante”, ha detto e poi ha scherzato “mi sono anche tagliato i capelli per il Cio”. E infine a chi gli ha chiesto cosa dirà ai commissari quando li porterà a San Siro che nel dossier è indicato come luogo inaugurale. “Nel nostro dossier così è scritto, quindi sarà il luogo della manifestazione inaugrale”, ha risposto il governatore. (MiaNews)