Violenze all’asilo, arrestata maestra nel pavese

Nuovo episodio di maltrattamenti a danno dei più piccoli in un asilo. E’ successo a Varzi, nel pavese, in un asilo nido.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno confermato le voci che circolavano in paese e i comportamenti tenuti dalla maestra. Determinanti sono stati i filmati girati all’interno dell’asilo che documentano le ripetute violenze, di natura fisica (spinte, strattoni e schiaffi) e psicologica, inflitte ai bambini di età compresa fra 1 e 3 anni.

Le prove raccolte dalla Guardia di Finanza hanno immediatamente indotto

l’autorità giudiziaria pavese a disporre la misura della custodia cautelare

domiciliare nei confronti di M.F. di 50 anni, titolare della struttura, e a

denunciare a piede libero due collaboratrici per abuso dei mezzi di correzione

nei confronti di minori.