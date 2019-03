Un’altra frenata in metro, sequestrato convoglio della rossa

Una nuova frenata brusca e improvvisa ha interessato un treno della metropolitana di Milano, questa volta sulla linea rossa. Il convoglio in questione è stato sequestrato. E’ successo questa mattina alla stazione Gambara e una passeggera è rimasta lievemente ferita. La decisione di porcedere al sequestro del treno per svolgere le indagini tecniche necessarie a capire le cause le della frenata è stata presa dai pm che indagano sulla lunga serie di stop improvvisi ai convogli della rete metropolitana della città per i quali 14 passeggeri hanno riportato contusioni o ferite.