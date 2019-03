“Quella odierna è una giornata storica grazie all’avvio della bonifica di questi palazzi che per anni sono stati oggetto e vittime di illegalità diffuse”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini, in occasione dell’avvio del cantiere per l’abbattimento delle torri di Zingonia.

“La scorsa settimana – ha aggiunto Bolognini – il ministro dell’Interno Salvini ha parlato di ‘modello Zingonia da esportare’. Sono stati liberati, infatti, ben 208 appartamenti occupati abusivamente, con lo sgombero degli irregolari. I clandestini sono stati raggiunti da decreto di espulsione mentre chi ne aveva diritto è stato spostato nei comuni limitrofi”.

“Per troppo tempo – ha spiegato l’assessore regionale – quest’area è stata teatro di occupazioni abusive soprattutto da parte di clandestini. Abbiamo notato tantissima merce sicuramente rubata e tenuta nei garage che sarebbe stata oggetto di ricettazione, per non parlare dello sfascio rilevato all’interno dei palazzi”.

“Entro un mese – ha evidenziato – le torri verranno demolite e Zingonia volterà pagina. Al loro posto ci saranno capannoni commerciali e attività di servizi, con conseguenti nuovi posti di lavoro. Inoltre, con i proventi della vendita delle aree, verranno realizzati interventi di housing sociale, per dare nuove case a chi ha diritto di averla”.

“Hanno vinto lo Stato, la Regione Lombardia e i Comuni. Voglio anche evidenziare il lavoro di Aler e Infrastrutture Lombarde che – ha concluso Bolognini – se messe nelle giuste condizioni, riescono a dare risposte straordinarie”.