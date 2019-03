Brianza accogliente e solidale, in duemila in piazza a Monza [gallery]

Duemila persone secondo gli organizzatori hanno partecipato oggi alla manifestazione “Brianza accogliente e solidale” a Monza. Un centinaio le associazioni che hanno promosso l’evento, dalla Cgil alle Acli, da Emergency alle associazioni che promuovono l’integrazione in tutta la Brianza. “E’ ora di una straordinaria assunzione di responsabilità, e di una azione diretta a dare voce e organizzare una resistenza civile e culturale ampia, diffusa, unitaria” è stato detto, durante il corteo.

“In questi anni difficili il nostro territorio è stato protagonista di opera straordinaria di

costruzione solidale. Migliaia di donne e uomini si sono impegnate quotidianamente per rendere migliore la qualità della vita di tutte e tutti coloro hanno deciso di fare della Brianza il proprio luogo di vita e di progetto. Noi vogliamo unire e non dividere, vogliamo farcela tutti insieme”. Il corteo colorato ha sfilato per le vie del centro di Monza: è stato un pomeriggio di festa, di incontri, di amicizia.

