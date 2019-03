Sala, errore madornale il vincolo monumentate sul QT8

“Il vincolo monumentale sul Qt8 è un errore madornale, una decisione disgraziata. Ne parlerò col ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, in settimana”. Così il sindaco Giuseppe Sala intervenendo all’iniziativa “Colazione con il Sindaco” al Centro Sportivo Cappelli Sforza, a Lampugnano. Sala poi a margine è tornato sul tema dei vincoli monumentali aggiungendo: “Ne ho parlato con la soprintendente Ranaldi, ma ne ho parlato anche con il Prefetto Saccone perché è chiaro che bisogna esaminare queste aree anche dal punto di vista della sicurezza. Se un vincolo eccessivamente rigido porta al fatto che quelle aree non verranno mai recuperate, diventano un problema, sono soggette a occupazioni abusive. Ho chiesto al Prefetto di riflettere se esistono misure per chiedere indirizzi della Soprintendenza che favoriscano la rioccupazione virtuosa. Saccone ha detto che ci sta lavorando e che ci convocherà insieme alla soprintendente, che è persona di buon senso. L’esempio del Marchiondi è il più significativo: se manteniamo gli attuali vincoli, posso garantire che rimarrà così per altri vent’anni. In tema di vincoli – ha proseguito Sala – ci sono tanti piccoli casi, ho chiesto all’assessore Maran di fare un censimento”.

“Poi – ha detto il sindaco – c’è il macrotema delle caserme. Ne sto discutendo e ne ho discusso anche l’altro giorno durante la visita del ministro dell’Economia Tria: c’è un interesse comune tra amministrazione comunale e Governo di vendere un po’ di beni oggi inutilizzabili. Stiamo ragionando sull’ipotesi di lavorare assieme: dove loro conferiscono i beni che hanno tramite Invimit e noi conferiamo dei beni che abbiamo. Il problema è che i beni che Invimit ha su Milano sono minimi perché i veri beni sono quelli del ministero della Difesa, che a oggi non sono stati conferiti. Ed è chiaro che nel caso delle caserme si perde un’opportunità al pari del Marchiondi: basti pensare alla caserma Mascheroni che è un bene in un’area di altissimo valore” ha concluso il sindaco. (MiaNews)