Birra e cori in Duomo, l’invasione dei tifosi dell’Eintracht

Birra e cori da stadio a volontà. Sono arrivati i tifosi dell’ Eintracht Francoforte. I primi si potevano notare già questa mattina per le vie del centro di Milano: sono circa 16mila i sostenitori del club tedesco attesi per assistere questa sera a San Siro alla partita di Europa League contro l’Inter. La gara è considerata “ad alto rischio”, Preferttura e Questura già i giorni scorsi hanno predisposto il divieto di alcolici nelle zone più frequentate e un ingente spiegamento delle forze dell’ordine. Il divieto di vendita di alcolici scatta alle 16 (fino alle 24) in zona San Siro, mentre è già in vigore (dalle ore 12 alle 20) in centro, zona Darsena e corso Como.