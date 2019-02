Il glam americano anni 80 degli ENUFF Z’NUFF torna a Milano domenica 24 febbraio

Tornano in Italia i coloratissimi ENUFF Z’NUFF del leggendario bassista Chip Z‘Nuff, inarrestabile leader e principale compositore!

Il quartetto di Chicago, tra i più amati dal pubblico hair metal, in 35 anni di carriera ha pubblicato una ventina di album tra inediti e live, suonando ininterrottamente in giro per il pianeta e mantenendo nel tempo un seguito leale e devoto. Accanto a Chip, con i suoi immancabili occhialoni e oggi impegnato – oltre che come bassista – anche in veste di cantante (a sorpresa, straordinario!), ci sono Tory Stoffregen (chitarra solista), Tony Fenelle (ex Ultravox, chitarra e tastiere) e Daniel B. Hill (batteria). Lo storico prezioso vocalist Donnie Vie, dopo vari tira e molla, ha purtroppo definitivamente abbandonato la formazione per dedicarsi a tempo pieno alla sua carriera solista.

L’ultimo spettacolare album del gruppo, “Diamond Boy“, edito nel 2018 da Frontiers Music, presenta una nuova svolta musicale per il melodico quartetto: adorato dalla critica, è stato premiato da buoni risultati di vendite e ha riconquistato le classifiche in UK, Giappone e soprattutto in America, su Billboard, premiando la band con ripetuti sold out durante questo tour. La loro hit per eccellenza “Fly High Michelle” targata 1989 è tuttoggi programmatissima dalle radio rock di mezzo mondo.

In apertura di serata i LAST GREAT DREAMERS: la band inglese dal rock melodico neo retrò – o power pop se preferite – è diventata di culto nella scena indie di oltremanica, e si appresta a conquistare anche il resto d’Europa… Hanno 4 album all’attivo, l’ultimo “13th Floor Renegades” sprigiona un’energia particolarmente glamour e hanno già vagabondato in tour con Dan Baird, Quireboys e Cherie Currie (ex Runaways).

… e ancora, sempre di spalla, i SISKA: la band guidata dal virtuoso Mattia Sisca è tra i nomi caldi della scena AOR europea. Hanno pubblicato uno strepitoso album di debutto distribuito da Sony Music: già visti in Italia insieme a Blaze Bayley e soprattutto Skid Row!

ENUFF Z’NUFF + Last Great Dreamers + Siska

Domenica 24 FEBBRAIO 2019 @ Slaughter Club – Paderno Dugnano (MILANO)

Biglietti disponibili direttamente in cassa a 18 euro.

Inizio concerto: ore 20