Sulla Tav “trovo molto deludente l’ atteggiamento del Governo che continua a rimandare una decisione del genere”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala parlando del progetto della Tav nell’incontro pubblico con il sindaco di Lione, Gerard Collomb, a Palazzo Marino. “Se andiamo avanti così rischiamo di finire nella serie B Europea.” ha proseguito Sala e invece “Milano vuole essere in serie A, lottare anche per lo scudetto, ma soprattutto stare in una visione di insieme e non essere isolata: noi combatteremo per non perdere queste opportunità” date dalla Tav. Sala ha sottolineato inoltre che se il Governo rinuncia alla Tav il rischio, oltre a quello economico e produttivo è “doppio” anche nei rapporti con l’Europa perché da un lato si perdono i finanziamenti già previsti e dall’altro “c’è un vulnus che si crea, per cui quando l’Italia andrà a presentare altri progetti saremo visti come poco credibili”. “Con l’analisi costi- benefici non avremmo fatto Autostrada del sole”, ha proseguito il sindaco definendo “penoso” il modo di gestire la vicenda da parte del Governo italiano. “C’è una cosa che non è delegabile – ha quindi sosenuto -.Le grandi infrastrutture, le cui scelte devono essere scelte europee”.