“Molto positivo l’incontro tra i sindaci di Milano e Lione che sottolinea l’urgenza di portare avanti le infrastrutture necessarie a Italia, Francia ed Europa. Le inefficienze logistiche fanno perdere al nostro Paese, ogni anno, circa 34 miliardi di euro di Pil. Abbiamo, invece, bisogno urgentemente di più crescita, più investimenti e più infrastrutture. Proprio per questo va portata avanti la Tav Torino–Lione per connettere con più forza l’Italia all’Europa con effetti positivi per tutto il mondo delle nostre imprese”. Così il presidente Camera di commercio e Confcommercio, Carlo Sangalli, sull’incontro dedicato alla Tav tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Lione Gerard Collomb, a Palazzo Marino. “In particolare la Tav Torino-Lione ha un grande valore per il nostro territorio – prosegue Sangalli -. Con la realizzazione, infatti, dell’alta velocità Genova-Milano, la nostra città diventerebbe un nodo strategico di primaria importanza in Europa con benefici per tutta l’Italia”.

