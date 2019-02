Alcol al volante, strage di patenti in Valtellina

Raffica di controlli contro la guida in stato di ebbrezza in Valtellina nel fine settimana appena trascorso. Il bilancio è di 23 patenti ritirate e sospese dai Carabinieri della Compagnia di Tirano. Gli automobilisti alticci al volante sono stati sorpresi dai militari di Tirano, Grosotto e Livigno che hanno organizzato una serie di posti di blocco. Come riferisce il quotidiano La Provincia di Sondrio ben 19 persone delle 23 sanzionate sono state denunciate e 8 di queste per la violazione più grave, ovvero per un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l. Si tratta per la maggior parte di valtellinesi tra i 18 e i 62 anni ma anche di automobilisti provenienti dalle province di Lecco, Varese, Como, Milano e Brescia; tutti uomini tranne una donna.