Ponte di Legno, i cinesi sulle piste da sci

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale durante il weekend ha ospitato il Console Generale Aggiunto della Repubblica Popolare Cinese, Zhang Hong, nell’ambito del progetto “Sinergia e internazionalizzazione delle montagne della Lombardia. Ponte di Legno – Cina”. Una delegazione di 100 cinesi ha partecipato, ieri, alle gare di sci e snowboard sulla pista 5 Dossi al Passo Tonale per conoscere le potenzialità del comprensorio Pontedilegno-Tonale in vista delle Olimpiadi di Pechino 2022. “E’ stato un grande piacere per noi ospitare la Dott.ssa Zhang Hong ed il suo staff, abbiamo trovato persone molto interessate e disponibili. E’ stata una prima esperienza molto importante, è nostra intenzione allacciare rapporti con questo grande Paese che potenzialmente potrà portare numerosi turisti sulle nostre piste” ha detto Michele Bertolini, consigliere del comprensorio sciistico Ponte di Legno-Tonale

Estremamente soddisfatta del binomio Cina-Ponte di Legno la console aggiunta della Repubblica Popolare cinese Zhang Hong che ha avuto il piacere di sorvolare in elicottero lo splendido ghiacciaio Presena, osservando dall’alto lo scenario dell’Adamello e di visitare il paese di Ponte di Legno e le sue strutture con un occhio al futuro, visti i numerosi progetti in programma. “Ho visitato Ponte di Legno e ho apprezzato tutto di questa splendida zona e ho conosciuto tutti i progetti futuri del paese, innovativi e interessanti per il turismo. Voglio promuovere il territorio di Ponte di Legno tra tutti i cinesi, perché è un posto magnifico e ricco di opportunità anche commerciali per i miei connazionali – ha aggiunto il console aggiunto della Repubblica Cinese. “Negli ultimi anni i rapporti tra Italia e Cina si sono rafforzati sempre più e Regione Lombardia é una delle regioni europee più importanti. Il nostro compito è aumentare la collaborazione commerciale e culturale tra Cina e Lombardia”. “Nel 2022 ci saranno i giochi olimpici a Pechino e ci auguriamo che la Lombardia si aggiudichi le Olimpiadi del 2026. Questa collaborazione può rivelarsi importantissima per entrambi, scambiandoci esperienze e pareri per migliorare sempre di più”. Il Sindaco di Ponte di Legno Ivan Faustinelli ha commentato con grande soddisfazione questo legame con la Cina: “Mi auguro che sia l’inizio di una proficua collaborazione tra Ponte di Legno e la Cina perché il nostro territorio possa accogliere i turisti cinesi che vivono in Italia, ma non solo. In Cina il ceto medio sta aumentando e l’edizione delle Olimpiadi di Pechino del 2022 può aprire scenari importanti per il nostro turismo. Faremo il possibile per intercettare questo nuovo mercato e possiamo anche trasmettere loro la nostra esperienza e la nostra capacità ricettiva visto che organizzeranno le Olimpiadi nel 2022”.