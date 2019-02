Basket, Cremona vince la Coppa Italia

Va a Cremona la Coppa Italia di serie A. La squadra di Romeo Sacchetti ha sconfitto Brindisi 83-74 in una finale condotta con sicurezza fin dal secondo quarto. Tutto esaurito, per l’occasione, ieri al Mandela Forum di Firenze. Un grande risultato per una squadra, quella di Cremona, che due stagioni fa era retrocessa ed era stata ripescata dopo la scomparsa di Caserta. Il risultato premia una piccola ma grande società, capace di costruire un gruppo vincente. Per il coach Romeo Sacchetti è la terza Coppa Italia.