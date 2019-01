Nelle scorse ore è arrivata nella stazione Gelsomini anche la seconda Tbm, la talpa, che sta scavando le gallerie della Tratta Ovest – da San Cristoforo a Solari – della nuova metropolitana M4. Mentre la prima macchina è già ripartita verso la stazione Frattini, quella arrivata in largo Gelsomini sosterà per un paio di settimane per la consueta manutenzione, necessaria per riprendere il proprio viaggio in sicurezza. Le due talpe impiegate sulla Tratta Ovest, ad oggi, hanno realizzato complessivamente oltre 2150 metri di gallerie, raggiungendo punte massime di scavo totali di circa 61 metri lineari al giorno.

Nel video è intervistato Gerardo Cimmino (MetroBlu Scarl), Direttore di cantiere Tbm.