Linate, sequestrati 3 chili di cocaina, un arresto

I Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Linate e i funzionari dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 3,5 kg di cocaina e

arrestato un cittadino sudamericano, proveniente dal Cile.

Nell’attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti in ambito aeroportuale, i Finanzieri

ed i Doganieri di Linate hanno sottoposto a controllo doganale il passeggero

extracomunitario, che stazionava a lungo in area ritiro bagagli e mostrava un atteggiamento che destava sospetto negli operanti, anche in considerazione della tratta percorsa dallostesso, che asseriva di essere stato in Cile per vacanza e di voler proseguire la stessa in

Italia. Nell’ispezionare i due bagagli del soggetto, è stato scoperto in entrambi un doppio fondo, in cui era nascosta la cocaina. Particolare è stata la modalità di occultamento, in quanto la sostanza stupefacente era avvolta in una coperta imbevuta di aceto e di altre sostanze dal forte odore, nel tentativo di eludere i controlli da parte delle unità cinofile.

Anche in questo caso gli espedienti dei narcotrafficanti si sono rivelati non efficaci a eludere

il dispositivo di controllo nell’aeroporto milanese in cui, compreso quest’ultimo risultato, negli ultimi tre mesi sono stati sequestrati dai team congiunti della Dogana e delle Fiamme Gialle circa 45 kg di cocaina.