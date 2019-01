Ennesimo gravissimo infortunio sul lavoro nel bresciano. E’ successo a Gargnano, dove stamattina ha perso la vita un 64enne operaio che, per cause in corso di approfondimento, ha perso l’equilibrio precipitando da un ponteggio in un cantiere di Via dei Lis.

Inutili i soccorsi.

Sul posto sono giunti anche Carabinieri di Salò e l’Ats per la verifica dei fatti e del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro