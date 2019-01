“Adotta una stazione”: è l’iniziativa con cui il Pd invita i cittadini a segnalare con foto e mail le stazioni che richiedono riqualificazione urgente. Al via dall’11 febbraio, la campagna è stata presentata questa mattina in occasione del convegno “La Locomotiva” organizzato dal partito al Pirellone e che ha visto pendolari, rappresentanti delle istituzioni e vertici di Trenord confrontarsi sul futuro del trasporto ferroviario regionale. Il materiale raccolto sarà trasmesso ai gestori delle stazioni e a Regione Lombardia. Il progetto prevede anche la realizzazione di una mappa che sarà caricata online e il materiale raccolto – è stato spiegato – sarà inoltre utilizzato per ‘ispezioni’ e proposte del gruppo Pd in Regione. Per le segnalazioni saranno attivi la mail sostrenilombardia@gmail.com e il numero di telefono 3664442412