Arriva “Electrico Romantico” in nuovo Bob Sinclar con Robbie Williams

Un inizio d’anno in grande stile per BOB SINCLAR. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso con “I Believe”, il deejay e produttore francese è pronto con un singolo che si preannuncia come una delle hit del 2019.

Il nuovo brano, verrà pubblicato sul mercato internazionale da Time Records venerdì 18 gennaio , s’intitola “Electrico Romantico” e sarà interpretato Robbie Williams.

“Vi racconto com’è nato questo brano: le nostre famiglie, quella mia e quella di Bob, hanno frequentato la stessa scuola di francese…! E se non fosse stato per questo, il brano non sarebbe nato! Ci siamo incontrati in un gala a Los Angeles, e poi in studio a Londra, a cantare insieme! Ora la canzone è registrata, fatta! It’s a monster, and I guarantee you gonna like it!” racconta Robbie Williams. “Con Robbie…un sogno, ed è la prima volta che registro una canzone a Londra! Sono molto molto felice!!!” aggiunge Bob Sinclar.