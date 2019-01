Milano ha vinto il Wallpaper* Award per il Design, classificandosi prima davanti a Shanghai, Vancouver, Helsinki e Sharjah. Il premio è stato assegnato dai giudici della prestigiosa rivista inglese di design, moda e viaggi Wallpaper* che ha definito Milano “città al centro di un’entusiasmante rinascita”. Molteplici sono stati i fattori che hanno contribuito al successo di Milano – scrive la rivista – non ultimo il ruolo giocato dagli stilisti di fama mondiale Miuccia Prada e Giorgio Armani nella veste di committenti, dal nuovo presidente della Triennale di Milano, l’architetto Stefano Boeri e gli altri architetti che nell’ultimo anno hanno contribuito a disegnare (con edifici finiti o in fase di progettazione) il nuovo skyline della città. Rilievo è stato dato anche all’ Arch Week, evento del Palinsesto Yes Milano che lo scorso maggio ha vissuto la sua seconda edizione.

“Milano – commenta il Sindaco Giuseppe Sala – ottiene un riconoscimento importantissimo nel campo del design. Gli addetti ai lavori ci premiano come città che sta vivendo un periodo di eccitante trasformazione, proiettata nel futuro grazie alle sue eccellenze nel campo della cultura e della formazione. Milano è la città del design grazie alle sue istituzioni più prestigiose a cominciare dal Politecnico e a eventi mondiali come il Salone del Mobile. In questi ultimi anni è rinata proprio attraverso i progetti di grandi studi internazionali di architettura. È un momento d’oro per noi che intendiamo proseguire. La nostra trasformazione della città è appena iniziata”.