RIVAL SONS: nuovo album a gennaio, in concerto in Italia a febbraio

I californiani RIVAL SONS pubblicheranno l’atteso nuovo album “Feral Roots” il 25 gennaio 2019 su etichetta Low Country Sound / Atlantic Records Una gustosa anticipazione “rootsy” è il secondo singolo estratto, “Back In The Woods”…

Prodotto dal collaboratore di lunga data, e vincitore di un Grammy Award Dave Cobb presso RCA Studio A di Nashville e al leggendario Muscle Shoals Sound Studio di Muscle Shoals, il sesto album “Feral Roots” con le sue ostentate radici selvatiche segna un nuovo inizio per i Rival Sons, a partire dalla nuova etichetta discografica.

L’artwork dell’album è stato realizzato dall’artista contemporaneo Martin Wittfooth. Lo presentiamo insieme alla tracklist…

RIVAL SONS – “Feral Roots”:

Do Your Worst Sugar on the Bone Back in the Woods Look Away Feral Roots Too Bad Stood By Me Imperial Joy All Directions End of Forever Shooting Stars

Jay Buchanan (Voce), Scott Holiday (chitarra), Dave Beste (basso), Mike Miley (batteria) – e il turnista Todd Ögren-Brooks (tastiere) – conosciuti ormai ovunque per le loro incredibili performace live, celebreranno “Feral Roots” proprio con un tour mondiale che li porterà in Europa già nei primi mesi del 2019.

I Rival Sons hanno presentato l’ìnedito primo singolo “Do Your Worst” già lo scorso Settembre:

“A volte l’ambiente plasma davvero una canzone”, commenta il cantante Jay Buchanan proprio sulla nascita di questa “Do Your Worst”, con quel suo riff sinistro e quella ritmica martellante… “Rintanati in una baracca nel profondo sud del Tennessee, io e Scott abbiamo sudato e scritto senza sosta per una settimana. Un giorno ci siamo avventurati per una vecchia strada rialzata circondata da serbatoi abbandonati e ricoperta da schifezze che nessuno vuole vedere e, sì, anche infestata da serpenti di ogni tipo. Un incubo al whisky mordace e velenoso, questo è il nuovo album per me”.

L’intensità primordiale di “Feral Roots” riflette un certo fermento nel cuore, mosso anche dal recente trasferimento di Buchanan nel Tennessee. “Con tutti gli stimoli che riceviamo costantemente di questi tempi, penso che molte persone nutrano il fervente desiderio di vivere con maggiore libertà e semplicità“, osserva Buchanan. “Esiste in tutti noi una certa brama per la tua natura più vera, che alla fine prevale e reclama il suo stato brado“. Con le sue esplorazioni sfumate d’arte, amore e verità, “Feral Roots” pretende di spingersi oltre i puri istinti di sopravvivenza e di cercare qualcosa di più glorioso e magnifico: un impegno indissolubile nel sublimare la bellezza.

Il 2019 sarà un anno cruciale per i Rival Sons… e dopo le date a supporto dei Rolling Stones, il giorno di San Valentino lo celebreranno insieme a noi con The Sheepdogs in apertura! Tutti gli innamorati del Rock sono avvisati…

RIVAL SONS + The Sheepdogs

Giovedì 14 FEBBRAIO 2019 @ Campus Industry – PARMA

Prezzo del biglietto: € 25 + dp

Prezzo in cassa la sera dello show: € 30

Apertura porte ore 19:00

Inizio concerti ore 20:00

Biglietti in vendita su Ticketone.

Parma