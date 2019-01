I botti di capodanno hanno fatto vittime anche quest’anno. Un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito per l’esplosione di un petardo a Cesate in provincia di Milano. Il giovane avrebbe riportato una grave ferita alla testa e alle mani, una delle quali, la sinistra, è stata dilaniata. La destra ha perso un dito e il volto ha riportato ustioni. Trasportato all’Ospedale di Niguarda è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Otre all’amputazione della mano sinistra il giovane ha subito un trauma cranico e danni agli organi genitali.