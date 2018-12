Il killer di Strasburgo ucciso in un blitz

Cherif Chekatt, il killer di Strasburgo, è stato ucciso dalla polizia ieri sera. Era nel quartiere di Neudorf, dove aveva fatto perdere le tracce. E’ stato ucciso in un blitz nella rue du Lazaret. Aveva con sé una pistola e un coltello. QUando ha visto i poliziotti, ha aperto il fuoco. E i poliziotto lo hanno successivamente “neutralizzato”, secondo quanto appreso dalla radio France Info. Ricercato in Francia e anche in Germania, in realtà non si era allontanato dal suo quartiere di Strasburgo. L‘Isis, intanto, ha rivendicato l’attentato, definendo Cherif Chekatt un “soldato” dello Stato Islamico. Lo rende noto il Site, citando l’Amaq, l’agenzia dell’Isis.