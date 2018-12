E’ caccia al pirata della strada che stamattina ha travolto e ucciso un ciclista in via Rombon, al confine tra Segrate e Milano. La vittima è un romeno di 28 anni, che stava andando al lavoro in bicicletta. Alle , 7 la fidanzata ha chiamato i carabinieri perché non si era presentato ed era preoccupata per il suo ritardo. Intorno alle 10.30, dopo la telefonata di un passante, è stato trovato il corpo del 28enne lungo la strada. Sono in corso le ricerche della vettura.