FRONTIERS ROCK FESTIVAL 6: il bill 2019 annunciato in anteprima mondiale a Linea Rock

Squadra vincente non si cambia…

Torna in quel di Trezzo Sull’Adda il label festival che è un orgoglio tutto italiano, per la sesta edizione consecutiva targata 2019: FRONTIERS ROCK FESTIVAL VI !

Come consuetudine il bill completo è stato annunciato proprio questa sera in anteprima mondiale sulle frequenze di Linea Rock durante la diretta condotta da Marco Garavelli e Barbara Caserta, con l’immancabile Primo Bonali, general manager di Frontiers Rock Festival sin dalla sua prima edizione.

Ecco info e dettagli…

FRONTIERS ROCK FESTIVAL VI @ Live Club – Trezzo Sull’Adda (MILANO)

Sabato 27 APRILE 2019 – Day 1

THE ALAN PARSONS PROJECT

THE DEFIANTS (feat. Steve West)

HARDLINE

TEN

JEFF SCOTT SOTO

AIRRACE

CREYE

Domenica 28 APRILE 2019 – Day 2

STEVE AUGERI BAND (playing JOURNEY & more)

W.E.T.

BURNING RAIN (feat Doug Aldrich & Blas Elias)

KEEL (in line up originale!!!)

FORTUNE

LEVERAGE

KING COMPANY

I Biglietti:

99,00 Euro + diritti di prevendita per l’abbonamento ai 2 giorni

59,00 Euro + diritti di prevendita per il singolo giorno.

Le prevendite sono disponibili presso gli abituali circuiti di vendita Ticketone e Mailticket.

Fin dalla sua prima edizione, nel 2014, il Frontiers Rock Festival si è imposto quale evento imperdibile per gli appassionati di Hard-Rock e Melodic Rock / AOR. Migliaia di fan, provenienti da tutto il mondo, hanno partecipato, con passione ed entusiasmo, alle precedenti 5 edizioni, che hanno visto avvicendarsi sul palco star internazionali del calibro di Night Ranger, Tesla, Stryper, Winger, Joe Lynn Turner, Danger Danger, John Waite, Pride of Lions, Harem Scarem, Last in Line, Talisman, Steelheart, Tyketto, TNT, Unruly Child, L.A. Guns, Quiet Riot, FM, Jorn Lande e molti altri.

Frontiers Records è orgogliosa di continuare la tradizione vincente…

Il sesto Frontiers Rock Festival si svolgerà nella ormai celebre “venue”,

seguendo la formula ormai collaudata da anni: 14 band internazionali, divise in 2 giorni, con concerti a partire dalle ore 14:30 e fino alle ore 24.

Ancora una volta festival sarà anticipato da un esclusivo “ACOUSTIC PARTY”, strettamente riservato agli acquirenti del VIP-Package ed agli invitati (non saranno messi in vendita biglietti per questa serata): il party si terrà Venerdi 26 APRILE 2019 in luogo da comunicarsi (probabilmente ci sarà qualche variazione rispetto agli anni precedenti). Il bill dell’unplugged prevederà per la sesta edizione le performance esclusive di INGLORIOUS, TED POLEY, MARK SPIRO e TOMMY DECARLO (ex BOSTON).

È disponibile in prevendita come ogni anno anche uno SPECIAL VIP-PACKAGE (limitato a soli 100 acquirenti), che include:

–ESCLUSIVO VIP PASS d’ingresso al Festival per i 2 giorni (27+28 Aprile, 2019), comprensivo di accesso riservato alla “zona VIP” del “Live Club” (balconata superiore fronte-stage e zona lato-stage, con posti a sedere, con ristorante esclusivo posto a ridosso della balconata);

– ACCESSO ESCLUSIVO al “party” acustico del 26 aprile 2019;

– PERNOTTAMENTO per 3 notti (check-in: 26 Aprile, check-out: 29 Aprile) e prima colazione “continentale” nello stesso Hotel (4 stelle) in cui alloggeranno la maggior parte delle band, e nelle vicinanze del “Live Club”;

– TRASPORTO andata e ritorno tra l’Hotel ed il “Live Club”, con pullman riservato;

– 2 buoni per pasto standard al Ristorante riservato all’interno del “Live Club” nei giorni del Festival;

– 4 buoni per consumazioni drink al Bar situato all’interno del “Live Club”, da usare nei giorni del Festival;

– Esclusiva VIP T-SHIRT del Festival, oltre a vari ulteriori regali e gadgets offerti da Frontiers Records e dagli sponsor del Festival.

VIP TICKET PASS (con stanza d’hotel singola): Euro 624,00 a persona

VIP TICKET PASS (con stanza d’hotel doppia) : Euro 574,00 a persona / Euro 1.148,00 per la coppia.

VIP TICKET PASS (No Hotel): Euro 425,00

Chi fosse interessato all’acquisto immediato del VIP-package può scrivere a: info@frontiersrockfestival.com

Non perdete il party hard rock dell’anno!!!