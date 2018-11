“Non possiamo dirci che basta un congresso di qualche settimana per uscire dalle secche. So la funzione che può avere il Pd. Quando si dice che non si vede alternativa al Governo dobbiamo considerare la complessità delle fratture che si sono manifestata in Italia e in Europa. Non possiamo prenderci in giro. E’ un lavoro che non si fa in poche settimane. Serve la capacità di mettere a fuoco grandi ideali”. Lo ha dichiarato il segretario uscente del Partito Democratico Maurizio Martina intervenendo a Varese al dibattito “Sinistra, da dove ripartiamo?” al XII Congresso dello SPI CGIL Lombardia, cui partecipano Massimo D’Alema, Claudio Martelli, Maurizio e Luciana Castellina e moderato da Massimo Rebotti.