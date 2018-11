Per far conoscere Cremona e la sua ‘Festa del torrone’ sarà prevista domani, domenica 11 novembre, l’apertura eccezionale del Belvedere di Palazzo Lombardia con

una scenografia dedicata alla città del ‘Torrazzo’.

Domenica 11 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il Belvedere di Palazzo Lombardia, in Piazza Città di Lombardia a Milano, sarà aperto al pubblico e allestito con cartonati che rappresentano alcuni edifici storici di Cremona e immagini dell’arte liutaria, patrimonio ‘immateriale’ Unesco della città. I visitatori potranno farsi fotografare accanto a due figuranti, vestiti con abiti d’epoca, che rievocheranno il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, avvenuto a Cremona il 25 ottobre del 1441. Ai visitatori che saliranno al 39° piano della sede della Giunta regionale sarà quindi offerto un assaggio del celebre torrone. Per l’occasione due monitor proietteranno filmati promozionali della kermesse cremonese, mentre saranno trasmessi brani musicali della cantante cremonese Mina. Al nucleo NP, al piano terra di Palazzo Lombardia, sarà quindi distribuito materiale illustrativo e si potranno visionare altri video.

Per sottolineare il carattere rinascimentale dell’evento, in viale Restelli si esibirà infine, dalle 15.30 alle 17.30, un gruppo di ventidue sbandieratori con coreografie storiche.