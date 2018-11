Rapine a banche e farmacie, 7 arresti a Lodi

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri di Lodi, perchè accusate di essere gli autori di rapine a banche, farmacie e supermercati. Sono accusate anche di ricettazione e porto abusivo di armi. Tra loro, anche una ex guardia giurata. La banda risulta, per ora, aver messo a segno 5 colpi ma le indagini continuano per verificare che non siano responsabili di altre rapine. L’unica donna della banda metteva a disposizione la propria abitazione come base logistica e spesso si occupava anche di fare sopralluoghi nei giorni precedenti le rapine.