Eicma, aperta al pubblico la 76esima edizione a Fiera Milano

Apre al pubblico oggi a Fiera di Milano-Rho l’Eicma, il salone internazionale del ciclo, motociclo e accessori.

La 76esima edizione del salone occuperà, fino all’11 novembre, i sei padiglioni e le aree esterne della Fiera. Numerosi sono gli appassionati che già oggi hanno iniziato a visitare il salone creando inevitabili code davanti ai varchi di sicurezza di tipo aeroportuale che recentemente Fiera Milano ha predisposto alle porte di accesso e alle biglietterie. Il vero e proprio assalto ai padiglioni da parte dei visitatori è previsto per il fine settimana.

In mostra alla Fiera anche i progetti che hanno vinto il concorso Design Moto promosso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) in collaborazione con ADI (Associazione per il Disegno Industriale) rivolto agli studenti universitari. I vincitori delle quattro categorie previste dal contest – Comunicazione, Accessori, Abbigliamento protettivo e Veicoli – sono stati premiati nella serata di ieri.

I quattro progetti sono esposti nell’area Start Up e Innovation (Padiglione 11) e sono Paddock, la piattaforma che dà visibilità a piloti e motociclisti e li aiuta a trovare nuovi sponsor; Serrio, il bracciale adattivo che favorisce la visibilità laterale del motociclista; Geco, lo speciale sottocasco che previene il “colpo di frusta” in caso di incidenti e poi c’è Piacere, un emozionante concept grafico di design su base Ducati.

Lo spazio accoglie anche alcune delle più giovani ed interessati realtà imprenditoriali nel settore delle due ruote a livello nazionale ed internazionale. Si va dalla start up di scooter sharing elettrico a quella che produce sistemi intelligenti anticollisione, passando dai lubrificanti innovativi per la protezione del motore fino ad arrivare ai sistemi antirumore da istallare nel casco per la sicurezza dei motociclisti.

“Vediamo strade che ancora non esistono – ha commentato il Presidente di EICMA Andrea Dell’Orto – non è solo lo slogan di questa 76° Edizione, ma racconta l’attenzione concreta al domani della mobilità su due ruote che da sempre riserviamo all’interno del nostro evento espositivo”

“L’area Start Up e Innovation – ha aggiunto Dell’Orto – è infatti una finestra sul futuro, è una scommessa di EICMA sui giovani, dove gli startupper che si affacciano al mondo delle due ruote presentano al grande pubblico idee, soluzioni e prototipi”.