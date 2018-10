Halloween al museo

Da giovedì 1 a domenica 4 novembre il tema della festa di Halloween stimolerà le attività interattive proposte ai visitatori del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Adulti e bambini da 8 anni nella “Tinkering Zone” potranno inventare eanimare la loro storia mostruosa con la tecnica dello stop motion, nell’i.lab Elettricità potranno produrre scariche e scintille come nel ‘700 e scoprire come l’elettricità statica possa farci drizzare i capelli. Nell’i.lab Biotecnologie i bambini a partire da 7 anni osserveranno da vicino gli organismi della terra che decompongono gli esseri viventi e rimettono in circolo sostanze utili, mentre nell’i.lab Alimentazione realizzeranno cibi appiccicosi che brillano nel buio. Nell’i.lab Chimica, tra cilindri e provette, sperimenteranno reazioni chimiche raccapriccianti per creare un accessorio da paura. Nell’i.lab Area dei Piccoli, utilizzando tanti materiali e un pizzico di fantasia, i bambini da 3 a 6 anni potranno creare delle spaventose lanterne di Halloween.