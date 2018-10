A Milano, nella zona di Porta Romana, arriva il mercato agricolo coperto più grande della Lombardia. Un’iniziativa targata Campagna Amica che ogni settimana coinvolgerà decine di produttori provenienti da tutta la regione e da quelle vicine. L’inaugurazione è prevista per venerdì 9 novembre, dalle ore 9.30, in via Friuli 10. Per l’occasione saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, consumatori, bambini delle scuole della città e agricoltori da tutte le province lombarde. Durante la mattinata ci saranno attività per i più piccoli, show cooking con i cuochi contadini e iniziative per i cittadini. Il mercato agricolo coperto di Porta Romana – spiega la Coldiretti Lombardia – sarà aperto le settimane per quattro giorni consecutivi, da mercoledì a sabato, dalle ore 8 alle 14, ed è il primo che ospiterà oltre 40 produttori per una spesa dal contadino cento per cento Made in Italy, con eccellenze di ogni genere: dall’ortofrutta all’olio, dai formaggi al pesce, dalla carne ai salumi, dal vino al pane, fino a riso, latte, burro, miele, confetture, farine, prodotti da forno, piante e fiori. Non mancheranno poi particolarità come il caviale, lo yogurt fresco, la cosmetica naturale, il galletto allo spiedo, la birra artigianale e l’agrigelato per la stagione estiva. Il farmers’ market di Campagna Amica di Porta Romana – conclude la Coldiretti – sarà animato anche da settimane a tema rivolte alle eccellenze enogastronomiche italiane e da eventi dedicati alla cultura e alle tradizioni contadine, alla salute e ai consumi. Per tutti gli aggiornamenti e le novità è possibile seguire le pagine social “mercatoportaromana” su Facebook e Instagram.