Ha portato via dal magazzino del comando di polizia locale 884 rotoli di carta igienica, per un valore di circa 700 euro. Per questo, un vigile è finito sotto processo a Milano per peculato. Oltre alla carta igienica, ha rubato altro materiale, tra cui fusti di sapone liquido e confezioni di detergente multiuso. Secondo la difesa, l’uomo soffre di disturbo da accumulatore seriale. I rotoli rubati li aveva accatastati nel suo garage.