Una tromba d’aria si è abbattuta su Milano stasera intorno alle 19. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate per alberi caduti in strada, soprattutto nella zona sud della città e nell’hinterland, a Gorgonzola, Melegnano e a San Donato. Poi il vortice si è spostato in direzione del centro cittadino, con mulinelli d’aria anche nella zona della Stazione Centrale. Forte vento anche in Brianza.