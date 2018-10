Bonomi: “Assolombarda tifa Italia”

“Assolombarda, la più grande organizzazione territoriale di Confindustria, non fa opposizione e “tifa da sempre per l’Italia”. Lo afferma il presidente Carlo Bonomi all’assemblea annuale in corso al Teatro alla Scala di Milano. “Il clima sociale e culturale che ha portato al voto dello scorso 4 marzo non chiede alle imprese di mettere in campo forme di opposizione ai partiti e al Governo” . “Noi – spiega – non tifiamo per questo o per quello né contro questo o quello, noi tifiamo per l’Italia da sempre”. Bonomi poi ha guardato fuori dal Paese :“Nell’ultimo anno e mezzo sono cambiati profondamente gli scenari internazionali: la crescita rallenta, si va verso una hard Brexit che farà male a Londra e all’Europa, l’UE è sempre più debole e divisa” ha detto. “Noi tutti dobbiamo sentirci responsabili di ciò che saremo. Dobbiamo costruire una nuova strategia di responsabilità nazionale che guardi all’Europa e che permetta di ritrovare la fiducia e il valore della libera impresa”.

Nel suo intervento il Presidente di Assolombarda ha trovato spazio anche per Milano: “sono le metropoli in regioni ad alto valore aggiunto il motore della crescita globale e Milano ne è un esempio, con la sua capacità di attrarre talento, turismo. Un valore da restituire a tutto il Paese”.