I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore ieri sera per domare l’incendio scoppiato in una ditta di Cologno Monzese che si occupa di cromature. Le fiamme sono scoppiate dalle vasche che contenevano acidi e hanno danneggiato lo stabile. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso accertamenti da parte dell’Arpa per capire se ci siano conseguenze, cioè se siano state immesse sostanze nocive nell’aria