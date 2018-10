Inside Magritte dal 9 ottobre alla Fabbrica del Vapore

La Fabbrica del Vapore ospita dal 9 ottobre al 10 febbraio “Inside Magritte”. Un nuovo e inedito percorso espositivo multimediale dedicato all’artista surrealista René Magritte (1898-1967) promosso dal Comune di Milano e ideato da Crossmedia Group – Hepco insieme a 24ORE Cultura con la regia di The Fake Factory.

L’esposizione multimediale animerà la Cattedrale della Fabbrica con immagini, suoni, musiche, evocazioni e suggestioni che ricostruiranno l’universo pittorico di Magritte. Per la prima volta in assoluto una mostra monografica digitale e multisensoriale dedicata all’artista belga viene realizzata con il supporto e la consulenza scientifica della Succession Magritte di Bruxelles.

“Inside Magritte ha saputo rendere attrattivo anche per i più giovani questo sorprendente percorso espositivo. – commenta la vicesindaco Anna Scavuzzo – Attraverso l’uso sapiente delle più moderne tecnologie e alla grande professionalità e competenza della giovane curatrice, le più conosciute opere di Magritte sono oggi a disposizione del pubblico in una versione estremamente coinvolgente sotto tutti i punti di vista”.

Curato dalla storica dell’arte belga Julie Waseige, Inside Magritte è un itinerario in cui a essere assolute protagoniste sono le atmosfere e i soggetti dei suoi quadri, probabilmente tra le immagini più note della pittura del ‘900: gli uomini in bombetta che galleggiano nel cielo delle metropoli, i corpi umani con la testa di pesce, la famosa pipa-non-pipa (Ceci n’est pas une pipe). Scopo della sua arte era quello di mostrare il mistero e l’ignoto, di cui egli stesso diceva: “Il suo significato è sconosciuto, poiché il significato della mente stessa è sconosciuto”.

Il flusso continuo di immagini della Sala Immersiva sarà il cuore dell’esperienza: è qui che sui maxischermi dell’allestimento, ad altissima definizione, prenderà vita l’universo pittorico dell’autore, suddiviso in capitoli. Un viaggio che attraverserà tutti i momenti pittorici, dalla prime opere surrealiste fino al periodo post bellico passando per la Parigi degli anni ’20.

In un’unica experience-room il visitatore potrà infatti vivere per 50 minuti un’esperienza immersiva a 360° che coinvolgerà lo spazio senza soluzione di continuità; dalle pareti al pavimento, le immagini delle opere diventeranno un unico flusso di sogno, di forme fluide e smaterializzate in motivi evocativi dell’arte di Magritte, dagli esordi alle ultime opere. 160 immagini selezionate, per una visione completa dell’opera del maestro del surrealismo altrimenti impossibile da ammirare in un unico evento espositivo.

Il visitatore sarà accolto da una sezione introduttiva in cui potrà approfondire le tappe dell’avventura artistica di Renè Magritte; dalle suggestioni iconiche e dalle pillole biografiche trasmesse dagli oltre 20 monitor della Sala Visual. Il percorso poi si snoderà attraverso il magico caleidoscopio di segni e figure che si susseguono nelle pareti, sul pavimento e sul soffitto della Sala degli Specchi e, ancora, attraverso l’esperienza di realtà 3D con gli Oculus VR, sviluppata in esclusiva dal team di Crossmedia Group guidato dall’artista 3D Chunhui Luo.

SEDE ESPOSITIVA e DATE

Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano

9 ottobre 2018 – 10 febbraio 2019

ORARI

Lunedì: 14.30 – 19.30

Martedì – mercoledì – venerdì – domenica: 9.30 – 19.30

Giovedì – sabato: 9.30 – 22.30

La biglietteria chiude un’ora prima (ultimo ingresso 18.30)

BIGLIETTI

Intero € 14,00 | Ridotto € 12,00