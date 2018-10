A Milano, nei primi sei mesi dell’anno le nuove imprese iscritte sono 13.446. Ne nascono 74 al giorno e una su quattro è creata da un giovane. Secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, le imprese più numerose si occupano di commercio (1.132 imprese all’ingrosso e 682 al dettaglio, rispettivamente 13,9% e 8,4% sul totale delle imprese già classificate per settore), edilizia (1.106 nate in sei mesi, pari al 13,6%), consulenza alle imprese (6%), ristorazione (5,1%), attività immobiliari e servizi alla persona (circa 400 imprese in entrambi i settori, ovvero il 5%). I giovani imprenditori sono il 24%, ma rappresentano quasi la metà nella ristorazione (43% del settore, con 107 imprese aperte da un giovane nei primi sei mesi del 2018), nei servizi finanziari (133 imprese, 47%) e nel settore pubblicità e ricerche di mercato (83, 41%).

La call dell’incubatore di Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la partecipazione del Comune di Milano, è rivolta a imprenditori con idee solide, realizzabili, innovative e potenzialmente internazionali. Le startup avranno accesso a due anni di servizi ad alto valore aggiunto. Il bando si chiuderà il 15 novembre 2018. Informazioni su http://startup.speedmiup.it/.

Oltre il co-working

Speed MI Up è molto più di uno spazio di co-working. Accelera lo sviluppo del business della startup in modo pro-attivo, non si limita a rispondere alle richieste degli imprenditori, ma li sollecita nel perseguimento dei loro obiettivi. Le startup che supereranno la selezione accederanno agli spazi di lavoro nelle sedi milanesi di Via Ulisse Gobbi (nel campus Bocconi) e Via Achille Papa (all’interno del World Join Center) e a un percorso di due anni volto a sviluppare business e capacità imprenditoriali. I servizi immateriali comprendono formazione e tutorship individuali e collettive pensate espressamente per le startup. Speed MI Up ne accompagna lo sviluppo, le aiuta a crescere e strutturarsi velocemente, a migliorare il lato strategico, manageriale e finanziario, ad affinare il business plan per accedere ai finanziamenti esterni.