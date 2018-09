Oggi, domenica 30 settembre, arriva “Fattorie aperte”, l’open day delle fattorie didattiche lombarde organizzato da Terranostra Lombardia: oltre quaranta aziende agricole accoglieranno bambini e famiglie per una giornata all’insegna della vita in campagna, tra laboratori manuali, visite guidate, passeggiate e attività con gli animali. “Terranostra Lombardia – spiega la Coldiretti regionale – è l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti.”

Dalla ginnastica contadina alle lezioni di dog trainer, dal teatro in riva al fiume alla lanternata serale nel bosco, senza dimenticare le visite ai musei agricoli.

“Tra le tante proposte in programma – continua la Coldiretti – non mancheranno anche le tradizionali attività legate all’agricoltura come la pigiatura dell’uva e la tosatura delle pecore, la riscoperta degli antichi mestieri come quello del bachicoltore, la sgranatura delle pannocchie come una volta e il laboratorio di panificazione”. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando direttamente le aziende. L’elenco completo con tutte le fattorie aderenti e le attività proposte è consultabile sul sito www.lombardia.coldiretti.it e sulla pagina Facebook di Terranostra Lombardia.