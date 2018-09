Maxi sequestro di droga, 1100 chili di hashish nascosti in un box di via Padova

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un milanese, F.P di 42 anni, che deteneva 1.100 chili di hashish e 550 grammi di cocaina all’interno di un

box, nella parte più periferica di Via Padova.

L’arresto è scaturito da una breve ma intensa attività investigativa avviata a seguito di un’informazione acquisita sul territorio, secondo la quale c’era un cittadino

italiano, di cui si conosceva solo il nome, conducente di una Ford Focus di colore grigio che deteneva un ingente quantitativo di droga all’interno di un box, presso

una autorimessa sotterranea ubicata tra via Padova e Via Palmanova.

Sulla base di queste poche informazioni, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno avviato una serie costante di servizi

di osservazione nella zona, al fine di individuare la persona segnalata ed il box auto ove era detenuta la sostanza stupefacente.

In pochi giorni è stata individuata l’autorimessa, dove presumibilmente era situato il box ed una Ford Focus intestata proprio ad un uomo con il nome segnalato,

che da accertamenti di polizia risultava gravato da due precedenti in materia di stupefacenti molto datati nel tempo. Inoltre, lo stesso soggetto, malgrado abitasse in

tutt’altra zona, spesso gravitava nell’area tra Via Padova e Via Palmanova.

Ne sono conseguiti numerosi pedinamenti ed appostamenti eseguiti in pochissimi giorni, conclusisi la sera di lunedì scorso allorquando la persona sospettata è stata

sottoposta a controllo dai poliziotti della Squadra Mobile, subito dopo essersi incontrata con altri due pregiudicati per sostanze stupefacenti proprio in Via Palmanova.

L’uomo, che al momento del controllo era in possesso di 6500 euro in contanti, aveva effettivamente nella disponibilità il box individuato dai poliziotti per cui è

stata effettuata una perquisizione che ha portato al rinvenimento e sequestro di 1.100 Kg. di Hashish e 550 gr. di cocaina, per la gran parte occultati in una

intercapedine in muratura, appositamente realizzata nella parte estrema del box.

All’interno del box è stato altresì rinvenuto un apparecchio satellitare radar Garmin per imbarcazioni, comprensivo di antenna radar navigatore, tipicamente utilizzato

dai trafficanti di droga per garantire la sicurezza della navigazione da ogni punto di vista durante i trasporti di sostanza stupefacente in mare.