Mirabelli (Pd), Olimpiadi occasione da non perdere per l’ Italia

“Il tema delle Olimpiadi è non perdere un’occasione per l’Italia che c’è ed è molto concreta, dato che ci sono pochissimi candidati e sarebbe una follia lasciarsela sfuggire. L’ipotesi lombardo-veneta va perseguita e credo che il Governo non possa non sostenerla. Lasciamo pure a M5S la tesi per cui sarebbe meglio risparmiare 500 milioni, per i loro problemi interni a Torino, piuttosto che fare un evento di cui beneficia tutta l’Italia”. Lo ha detto il senatore milanese Franco Mirabelli, vicecapogruppo PD al Senato, intervenendo a Radio Lombardia.