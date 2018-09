Majorino, col decreto Salvini 800 nuovi senzatetto a Milano

“Il Decreto Salvini a Milano, secondo le nostre prime stime, produrrà nei prossimi mesi almeno 800 nuovi senzatetto”. Lo scrive su facebook l’assessore alle politiche sociali del comune di Milano Pierfrancesco Majorino.

“Si tratta dei richiedenti asilo che perderanno il diritto ad essere accolti nei Centri di prima accoglienza e che non potranno essere accolti altrove. Una vera sciagura per loro e per tutti”. Majorino chiede un chiarimento della Prefettura: “Chiediamo con urgenza alla Prefettura (che possiede i numeri effettivi che potrebbero essere più alti) di dire come stanno esattamente le cose. Ovviamente, poi, al Governo, di ripensarci. Il Decreto è ingiusto. E pure dannoso”.