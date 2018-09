Panchine colorate a Desio, città più bella grazie ai bambini

Panchine colorate a Desio, in Brianza. Per iniziativa della scuola primaria Tolstoj e dell’associazione Desio Città Aperta, col patrocinio del Comune, i bambini delle classi quarte hanno colorato le panchine del loro quartiere, in piazza Giovanni XXIII. Sabato, per tutto il giorno, i piccoli alunni, guidati dalle insegnanti e dalle mamme più abili nel disegno, hanno colorato tre panchine del piazzale, rendendole più belle.

Animali, fiori, paesaggi ora fanno bella mostra sulle panchine pubbliche, troppo spesso prese di mira dai vandali. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che ha visto, lo scorso anno, gli stessi alunni colorare la saracinesca dell’edicola e incontrare a scuola un writer, Wiz Art, autore di diversi murales in città.