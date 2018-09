Olimpiadi 2026, Sala, Milano sia la prima delle 3 candidate

Sulla candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 il sindaco Beppe Sala insiste:“Rinnoviamo la nostra disponibilità ad ospitare i Giochi olimpici invernali ma il ruolo di Milano deve essere chiaro”. ha ribadito Sala, in un video sulla sua pagina Facebook, registrato a San Francisco dove partecipa al meeting del C40. Sala chiarisce la posizione della città sulla candidatura italiana a tre con Torino e Cortina. “Le Olimpiadi si fanno, ne siamo convinti, a difesa del brand della città Milano deve essere la prima città indicata nel brand”.

“Rispetto moltissimo la mia collega sindaca di Torino – ha aggiunto ancora il sindaco di Milano -, ma quando dice che il tema è quello della sostenibilità e non il brand non sono d’accordo. Le Olimpiadi o Expo si fanno per rafforzare il brand, e oggi le persone si ricordano di Expo perché è stato associato al brand Milano e non perché è stato sostenibile”. Quindi Milano, secondo il suo sindaco, “deve essere la prima città indicata nel brand – ha precisato -, non è una questione di arroganza, ma noi da quindici mesi lavoriamo e discutiamo in Consiglio comunale, mesi durante i quali il Coni ci ha detto ‘Milano sarà la candidata’”.