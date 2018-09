Allarme per una fuga di gas oggi pomeriggio a Milano, in zona San Siro. Gli abitanti di tre palazzine di via Albertinelli sono stati evacuati a causa di una fuga di gas provocata dalla rottura di un tubo durante alcuni scavi in strada. Non si registrano intossicati, i vigili del fuoco hanno isolato l’area per consentire il ripristino della tubatura in sicurezza.